Müşteri Gibi Girdi, Altın Bilekliği Çalıp Çıktı!

Ümraniye Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkânı, 20 Şubat 2025’te ustaca gerçekleştirilen bir hırsızlığa sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, müşteri kılığında dükkâna giren G.K. (31) isimli kadın, takılara bakıyormuş gibi yaparak elinin altına sakladığı altın bilekliği çaldı ve hızla dükkândan ayrıldı.

Hırsızlığı fark eden kuyumcu sahibi N.S., güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hemen polise haber verdi. Yapılan araştırmalar sonucunda kimliği belirlenen şüpheli, Ümraniye’de kaldığı otelde kıskıvrak yakalandı. Daha önce de iki ayrı suça karıştığı öğrenilen G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelinin bilekliği çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının büyük bir soğukkanlılıkla takıları incelerken bilekliği elinin altına sakladığı ve fark ettirmeden çantasına koyduğu görülüyor.

Kaynak: İHA