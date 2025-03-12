63 Suç Kaydı Bulunan Hırsız Tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir evden 220 bin liralık ziynet eşyası ile 18 bin lira çalan ve 63 suç kaydı bulunan 29 yaşındaki G.Y. isimli kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 1 Mart’ta Bafra ilçesindeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, güvenlik kameralarından şüphelinin G.Y. olduğu tespit edildi. Ekipler, İlkadım ilçesinde düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, şüphelinin olay sırasında giydiği kıyafetlere de el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.Y., adliyeye sevk edildi. 63 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA