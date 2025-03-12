Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na Büyük Şok! 2 Yıldan 4 Yıla Kadar Hapis Cezası İsteniyor

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, ardından "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ünlü oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan "tanık" sıfatıyla ifade vermişti.

KAMU DAVASI AÇILDI

İki oyuncu hakkında flaş bir gelişme daha yaşandı. Ayşe Barım soruşturmasında tanık olan ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan kamu davası açıldı.

2 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında iki ismin yalan tanıklıkta bulundukları ifade edildi.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: DHA