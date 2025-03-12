Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na Büyük Şok! 2 Yıldan 4 Yıla Kadar Hapis Cezası İsteniyor

Menajer Ayşe Barım’ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmasına ilişkin davada ifade veren ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan kamu davası açıldı. Hazırlanan iddianamede iki oyuncunun 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Son Güncelleme:

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, ardından "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na Büyük Şok! 2 Yıldan 4 Yıla Kadar Hapis Cezası İsteniyor - Resim : 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ünlü oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan "tanık" sıfatıyla ifade vermişti.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na Büyük Şok! 2 Yıldan 4 Yıla Kadar Hapis Cezası İsteniyor - Resim : 2

KAMU DAVASI AÇILDI

İki oyuncu hakkında flaş bir gelişme daha yaşandı. Ayşe Barım soruşturmasında tanık olan ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan kamu davası açıldı.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na Büyük Şok! 2 Yıldan 4 Yıla Kadar Hapis Cezası İsteniyor - Resim : 3

2 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında iki ismin yalan tanıklıkta bulundukları ifade edildi.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Gezi Dosyası Derinleşiyor: İki Oyuncuya Şok Suçlama, Soruşturma BaşlatıldıGezi Dosyası Derinleşiyor: İki Oyuncuya Şok Suçlama, Soruşturma BaşlatıldıGüncel

Ayşe Barım Soruşturmasında Yeni Perde! Türkiye'nin Ünlü İsimleri İfadeye ÇağrıldıAyşe Barım Soruşturmasında Yeni Perde! Türkiye'nin Ünlü İsimleri İfadeye ÇağrıldıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Halit Ergenç Rıza Kocaoğlu Ayşe Barım
Son Güncelleme:
2025 Kadir Gecesi Ne Zaman? Kadir Gecesi'nin Önemi ve Anlamı Nedir? 2025 Kadir Gecesi Ne Zaman? Kadir Gecesi'nin Önemi ve Anlamı Nedir?
İki Kişiyi Öldüren Büyü Dehşeti, İfadesi Kan Dondurdu İki Kişiyi Öldüren Büyü Dehşeti, İfadesi Kan Dondurdu
Ne Elma Ne Portakal! Kilosu 250 TL’den Satılıyor, Faydası Say Say Bitmiyor Ne Elma Ne Portakal! Kilosu 250 TL’den Satılıyor, Faydası Say Say Bitmiyor
Otomobilini Servise Bıraktı, Başına Gelmeyen Kalmadı Otomobilini Servise Bıraktı, Başına Gelmeyen Kalmadı
Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker Hakkında Yakalama Kararı Serhan Asker Hakkında Yakalama Kararı
Mardin'de İş Cinayeti: Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti Mardin'de İş Cinayeti: Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Bot Kazasında Ölümden Dönmüşlerdi... Sabancı Çifti Boşanıyor 29 Yıllık Evlilik Bitiyor
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyelerinin Ne Zaman Ödeneceği Belli Oldu SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek
TMSF Türk Mobilya Devini Satmak İçin Harekete Geçti! Tarih ve Detayları Netleşti TMSF Türk Mobilya Devini Satmak İçin Harekete Geçti! Tarih ve Detayları Netleşti
Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor? Son Ankette İktidara Soğuk Duş: Vatandaş Ne İstiyor?
İş Yerlerinde Giderek Büyüyen Tehlike! Bakan Işıkhan Rakamlarla Açıkladı: Herkesi Şaşırtan Sonuç İş Yerlerinde Giderek Büyüyen Tehlike!