Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker Hakkında Yakalama Kararı

Halk TV Serhan Asker'in hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle adliyeye gittiği öğrenildi. Yakalama kararının gerekçesi ise henüz öğrenlemedi.

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Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker Hakkında Yakalama Kararı

Halk TV sorumlu müdürü ve programcısı Serhan Asker hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Asker, hakkındaki kararı öğrenmesinin ardından adliyeye gitti.

Yakalama kararının hangi dosya nedeniyle çıkarıldığına ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Asker konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hakkımda yakalama kararı çıkarılmış. Avukatım sabah arayarak "bugün hakkında yakalama kararı çıkarılmış" dedi... Avukatımla birlikte Ankara Adliyesi'ne geldim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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