Halk TV'ye 'Bilirkişi' Davasında Herkese Beraat

Halk TV'den Barış Pehlivan, Serhan Asker, Seda Selek, Kürşat Oğuz ve 34 gündür tutuklu bulunan Suat Toktaş'ın yargılandığı davanın ilk duruşmasında 5 gazeteci de beraat etti. Suat Toktaş için tahliye kararı verildi.

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Halk TV'ye 'Bilirkişi' Davasında Herkese Beraat

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP’nin davalarına bakan bilirkişi hakkındaki açıklamalarının ardından hem İmamoğlu hem de bilirkişi hakkında değerlendirme yapan gazeteciler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Halk TV’de canlı yayında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçları iddiasıyla başlatılan soruşturmada gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker, Seda Selek, Kürşat Oğuz gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmışlardı. Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ise tutuklanmıştı.

BEŞ GAZETECİYE BERAAT

Davanın ilk duruşması bugün 09.40'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde bulunan 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savcılık, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'u 6’şar yıldan 14’er yıla kadar, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker’in ise 4’er yıldan 9’ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcılık, Suat Toktaş'ın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti tüm sanıkların beraatine karar verdi. 34 gündür tutuklu bulunan gazeteci Suat Toktaş'ın tahliyesine karar verdi.

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı karara ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık, davanın kararının istinaf edileceğini ve tahliye kararına da itiraz edileceğini bildirdi.

Bilirkişi Soruşturmasında 5 Gazeteci İçin İstenen Cezalar Belli OlduBilirkişi Soruşturmasında 5 Gazeteci İçin İstenen Cezalar Belli OlduGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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