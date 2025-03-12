Otomobilini Servise Bıraktı, Başına Gelmeyen Kalmadı

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında aracını özel bir servise bakım için bırakan avukat Kerem Eker’in iddiasına göre, serviste çalışan Emre Taşdemir, izinsiz olarak aracı alarak eğlence merkezine gitti. Dönüş yolunda alkollü olduğu öne sürülen Taşdemir, tek taraflı bir kaza yaparak ağır yaralandı. Kazada araç perte çıkarken, Taşdemir 21 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Olayın ardından mağdur olan Avukat Eker, servis yetkilileriyle görüşerek zararının karşılanmasını talep etti. İlk başta aracın değerinin ödeneceğini söyleyen yetkililer, sonrasında bu konuda yardımcı olamayacaklarını belirterek geri adım attı. Bunun üzerine hukuki süreci başlatan Eker, sorumluların cezalandırılması ve maddi zararının giderilmesi için yargıya başvurdu.

Yaşadığı süreci anlatan Eker, aracını bakım için servise bıraktığını, gerekli parçanın o gün temin edilemediği için işlemin ertesi gün yapılacağının söylendiğini belirtti. Ancak bu sırada Emre Taşdemir’in aracı izinsiz kullanarak kazaya karıştığını dile getiren Eker, olayın ardından yetkililerin sorumluluğu üstlenmediğini ifade etti. Hukuki sürecin devam ettiğini vurgulayan avukat, savcılık soruşturmasının sürdüğünü ve yargıya güvendiklerini belirtti.

Kaynak: İHA