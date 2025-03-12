Mardin'de İş Cinayeti: Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Mardin'de çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

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Mardin'de İş Cinayeti: Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde çalıştığı inşaatından 3’üncü katından düşen inşaat işçisi Abdullah Yasin’den acı haber geldi. Yasin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mardin'de İş Cinayeti: Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 8 Mart Mahallesi'nde Mardin yolu kenarındaki inşaatta meydana geldi. Kalıp ustası Abdullah Yasin, inşaatın 3'üncü katında çalışırken dengesini kaybedip düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Yasin, yapılan tüm müdahaleye rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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