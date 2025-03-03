Diyarbakır'da İş Cinayeti: Kuleden Kopan Parça Can Aldı

Diyarbakır'da petrol sahasında iş cinayeti yaşandı. Kuleden kopan bir parçanın göğsüne isabet ettiği işçi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Diyarbakır'da İş Cinayeti: Kuleden Kopan Parça Can Aldı

Diyarbakır-Ergani kara yolundaki Kurkan petrol sahasında bir işçi hayatını kaybetti. Halat bağlama işlemi sırasında kuleden kopan bir demir parçası, işçi Çetin Çakır’ın göğsüne isabet etti.

Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Çakır’ı ambulansa alarak hastaneye sevk etti, ancak yolda hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da İş Cinayeti: Kuleden Kopan Parça Can Aldı - Resim : 1

Evli ve 3 çocuk babası olan Çetin Çakır’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Motosiklet Kazasında Öldü' Dediler, Gerçek Bambaşka Çıktı'Motosiklet Kazasında Öldü' Dediler, Gerçek Bambaşka ÇıktıGüncel

Diyarbakır'da İş Cinayeti: Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını KaybettiDiyarbakır'da İş Cinayeti: Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Diyarbakır iş kazası İş cinayeti
Son Güncelleme:
Gardırobunuzdan Hemen Uzaklaştırın: Bu Kıyafetler ve Eşyalar Sağlığı Tehdit Ediyor Gardırobunuzdan Hemen Uzaklaştırın: Bu Kıyafetler ve Eşyalar Sağlığı Tehdit Ediyor
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in İfadesi Ortaya Çıktı
WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor
Karşıdan Karşıya Geçmek İsteyen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti Karşıdan Karşıya Geçmek İsterken Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesinde Konuşulan İki Rakam! Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Masasına Geliyor Bayram İkramiyesinde Konuşulan İki Rakam
KİRA ARTIŞ ORANI MART 2025: TÜİK Ev ve Dükkan Kira Artış Oranı Belli Oldu! Bu Ay Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Mart Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? Oscar'da Şıklık Yarışı
İmamoğlu'na Sahte Diploma Soruşturmasına İlişkin Yeni Gelişme: İstanbul Üniversitesi'nden Açıklama Geldi İmamoğlu'nun Diplomasına İnceleme
Son Ankette Sürpriz Sonuç, Ne AKP Ne CHP... İkisini de Geçti Son Ankette Sürpriz Sonuç, Ne AKP Ne CHP... İkisini de Geçti