Diyarbakır'da İş Cinayeti: Kuleden Kopan Parça Can Aldı

Diyarbakır-Ergani kara yolundaki Kurkan petrol sahasında bir işçi hayatını kaybetti. Halat bağlama işlemi sırasında kuleden kopan bir demir parçası, işçi Çetin Çakır’ın göğsüne isabet etti.

Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Çakır’ı ambulansa alarak hastaneye sevk etti, ancak yolda hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası olan Çetin Çakır’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA