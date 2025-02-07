'Motosiklet Kazasında Öldü' Dediler, Gerçek Bambaşka Çıktı

Burdur'da 29 yaşındaki Bahri Sirel'in motosiklet kazasında hayatını kaybettiği iddia edildi. Aile, motosiklette kazaya dair bir iz bulunmaması üzerine jandarmaya başvurdu. Olayın iş cinayeti olduğu ve genç adamın traktörden düşerek öldüğü ortaya çıktı.

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'Motosiklet Kazasında Öldü' Dediler, Gerçek Bambaşka Çıktı

Burdur'un Gölhisar ilçesi Evciler köyü Arpa Deresi mevkiinde, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 11.37 sıralarında dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İddiaya göre, 20 D 4728 plakalı motosikletle kaza yaptığı bildirilen Bahri Sirel(29), ağır yaralı olarak Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi bir gün sonra Karapınar köyünde defnedildi.

TRAKTÖRDEN DÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Sirel'in ailesi, motosiklette kazaya dair bir iz bulunmaması üzerine jandarmaya başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda, Sirel'in aslında Karapınar köyünde bir bağ evinin yıkım işinde çalıştığı ve traktörle enkaz taşıdığı sırada düştüğü belirlendi.

MUHTAR DA İŞİN İÇİNDE

Olay günü traktörü kullanan Hüseyin Ö.'nün (48), Karapınar köyü muhtarı olan kardeşi S.Ö. (43) ve R.K. ile birlikte, Sirel'in bağ evinde bulunan motosikletini olay yerine götürerek kazaya kurban gitmiş gibi gösterdiği iddia edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 'Taksirle Ölüme Neden Olma ve Suç Delillerini Gizleme veya Değiştirme' şüphesiyle gözaltına alınan Hüseyin Ö., eşi F.Ö., muhtar S.Ö. ve R.K., Gölhisar Adliyesine sevk edildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkeme, traktörü kullanan Hüseyin Ö.'yü taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklarken, F.Ö ve R.K. serbest bırakıldı. S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken ailenin mezarın tekrar açılması için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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