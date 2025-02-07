Dünya Üçüncüsü Genç Sanatçıdan Kahreden Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan Keman Hediye Etmişti

İsviçre'de müzik eğitimi alan Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması üzerine geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına döndü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan Akyol, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Akyol, yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çiftinin kızı olan Laçin Akyol'un cenazesinin, yarın Çiftlikköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KEMAN HEDİYE ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahneye çıkan genç kemancı, 2015'te düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncülük elde etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a keman hediye etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği kemanı dönemin Mersin Valisi Özdemir Çakacak tarafından Laçin Akyol'a teslim edilmişti.

Kaynak: İHA