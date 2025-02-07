Tartışma Silahlı Kavgaya Döndü: 1 Ağır Yaralı

Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tartışma Silahlı Kavgaya Döndü: 1 Ağır Yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 8 Mart Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma, silahkavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Resul K. (45), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Mardin Silah Kavga
Elektrikli Isıtıcı Sonu Oldu Elektrikli Isıtıcı Sonu Oldu
Diyarbakır'da İş Cinayeti: Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun
ÇOK OKUNANLAR
Tek Bir Kuruş Trafik Cezası Ödemeyecekler! 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar
Tüm Gözler Mansur Yavaş'taydı... 'Tek Bir Mesajım Var' Diyerek Ters Köşe Yaptı 'Tek Bir Mesajım Var' Diyerek Ters Köşe Yaptı
Ankara'yı Sallayacak İddia: AKP'de 'İmamoğlu' Paniği... Cumhurbaşkanı'na Gittiler AKP'de 'İmamoğlu' Paniği... Cumhurbaşkanı'na Gittiler
Meteoroloji Uyardı, Bu Bölgelere Dikkat: Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek
Çarpıcı CHP Kulisi: Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Yedek Aday' Çıkışı Mansur Yavaş'tan 'Yedek Aday' Çıkışı