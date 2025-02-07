Elektrikli Isıtıcı Sonu Oldu

Rize'de 73 yaşındaki Hamit Başeğmez, elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrikli Isıtıcı Sonu Oldu

Rize'nin Pazar ilçesinde Başköy Mahallesi'nde 73 yaşındaki Hamit Başeğmez'in tek kaldığı evinde, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Başeğmez, yatağında ölü bulundu. Dumandan etkilenen Başeğmez'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının devrilen elektrik ısıtıcıdan çıktığı belirlenirken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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