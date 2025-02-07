Kaju Paketinden Çıktı, Değeri Tam 50 Bin Euro

Edirne Kapıkule sınır kapısına gelmekte olan bir otobüste yapılan aramalar sonucu kaju paketinin içinde beyan edilmemiş 50 bin euro değerinde altın külçesi çıktı.

Son Güncelleme:
Kaju Paketinden Çıktı, Değeri Tam 50 Bin Euro

Romanya’dan Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye gelen Türk vatandaşının kullandığı Türkiye plakalı bir otobüs kontrol noktasına gelen memurları tarafından denetlenmesi esnasında, fabrika yapımı kaju fıstık ambalajlarının içine saklanmış yarım kilogramdan fazla altın külçesi bulundu.

FINDIK PAKETİNDEN DE ALTIN ÇIKTI

Araç, gümrükte yapılan detaylı incelemede sürücünün şahsi çantasında fındık paketi içerisinde iki adet sarı metal dökümü bulundu. Bilirkişi incelemesine göre, dökümler 24 ve 14 ayar altından yapılmış, toplam ağırlığının 642 gram olduğu belirlendi.

Kaju Paketinden Çıktı, Değeri Tam 50 Bin Euro - Resim : 1

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Habur Gümrük Kapısı'nda Ele Geçirildi, Tam 370 Kilo! 631 Milyon TL DeğerindeHabur Gümrük Kapısı'nda Ele Geçirildi, Tam 370 Kilo! 631 Milyon TL DeğerindeGüncel
Gaziantep'te Milyonluk Kaçakçılık OperasyonuGaziantep'te Milyonluk Kaçakçılık OperasyonuGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Altın Otobüs Gram Altın
Son Güncelleme:
Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun
CHP Lideri Özgür Özel'den Hatay'da 'Erken Seçim' Çağrısı: 'Sandık Bir An Önce Gelmeli' Özgür Özel'den Hatay'da 'Erken Seçim' Çağrısı
Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları
Tarihi Eser Kaçakçılarına Suçüstü: 6 Kişi Gözaltında Tarihi Eser Kaçakçılarına Suçüstü: 6 Kişi Gözaltında
ÇOK OKUNANLAR
Tek Bir Kuruş Trafik Cezası Ödemeyecekler! 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar
Tüm Gözler Mansur Yavaş'taydı... 'Tek Bir Mesajım Var' Diyerek Ters Köşe Yaptı 'Tek Bir Mesajım Var' Diyerek Ters Köşe Yaptı
Ankara'yı Sallayacak İddia: AKP'de 'İmamoğlu' Paniği... Cumhurbaşkanı'na Gittiler AKP'de 'İmamoğlu' Paniği... Cumhurbaşkanı'na Gittiler
Meteoroloji Uyardı, Bu Bölgelere Dikkat: Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek
Çarpıcı CHP Kulisi: Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Yedek Aday' Çıkışı Mansur Yavaş'tan 'Yedek Aday' Çıkışı