Kaju Paketinden Çıktı, Değeri Tam 50 Bin Euro

Romanya’dan Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye gelen Türk vatandaşının kullandığı Türkiye plakalı bir otobüs kontrol noktasına gelen memurları tarafından denetlenmesi esnasında, fabrika yapımı kaju fıstık ambalajlarının içine saklanmış yarım kilogramdan fazla altın külçesi bulundu.

FINDIK PAKETİNDEN DE ALTIN ÇIKTI

Araç, gümrükte yapılan detaylı incelemede sürücünün şahsi çantasında fındık paketi içerisinde iki adet sarı metal dökümü bulundu. Bilirkişi incelemesine göre, dökümler 24 ve 14 ayar altından yapılmış, toplam ağırlığının 642 gram olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA