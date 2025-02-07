Soğuk Hava Hayatı Felç Etti, Sulama Kanalı Buz Tuttu

Soğuk hava yurt genelinde hayatı felç etti. Eskişehir’de üç gündür hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle bir çok yerde don olayı meydana geldi.

Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi sonrasında şehrin belirli noktalarından geçen sulama kanalları da dondu.

Donma sonrasında sulama kanalları üzerinde ilginç görüntüler ortaya çıkarken atılan çöpler sulama kanalı donduktan sonra üst kısımda kaldığı görüldü.

Kaynak: İHA