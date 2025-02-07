Diyarbakır'da İş Cinayeti: Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da inşaatta asansör boşluğuna düşerek yaralanan işçi Mehmet Ferhat D. hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Diyarbakır'da İş Cinayeti: Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Mehmet Ferhat Demir, asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından asansör boşluğundan çıkartılarak hastaneye sevk edilen Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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