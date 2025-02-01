Kağıthane'de Feci Kaza! Motosikletler Birbirine Girdi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Kağıthane'de E-5 karayolunda üç motosikletin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, inceleme başlatıldı.

Kağıthane'de Feci Kaza! Motosikletler Birbirine Girdi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kağıthane E-5 karayolu Edirne istikametinde saat 19.40 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki üç motosikletin karıştığı kazada sürücülerden Sait Can Ş. (21) bariyerlere çarparken, diğer iki motosikletin sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolun bir kısmını trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Sait Can Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin incelemelerinin ardından diğer iki sürücü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gencin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sait Can Ş.'nin kullandığı motosikletin plakasının olmadığı tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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