Karşıdan Karşıya Geçmek İsteyen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Adana'da, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Yüreğir ilçesinin Havutlu Mahallesi, Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Musa G. yönetimindeki 01 BAB 870 plakalı cip, 73 yaşındaki Osman Biçer'e çarptı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Biçer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler sonrası cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Kazanın, Biçer’in kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalışması sonucu gerçekleştiği ileri sürüldü.

Kaynak: İHA