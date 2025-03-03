Ali Erbaş'a Diyanet İçinden Ağır Eleştiri: 'Halil Konakçı'dan Korktuğu İçin...'

RIFAT KIRCI

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk emriyle 3 Mart 1924 tarihinde kuruldu. Aynı tarihte halifelik ve şeyhülislamlık kaldırıldı. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından, kuruluş yıl dönümü kapsamında herhangi bir mesaj paylaşılmadı.

DİYANET İÇİNDEN TEPKİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve Erbaş’ın herhangi bir kutlama mesajı paylaşmaması Diyanet bürokrasisinin tepkisini çekti. Diyanet kaynaklarından Gerçek Gündem’e yapılan açıklamada “Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşunu anmamak kurucu iradeye tepkidir. Bu tarihte aynı zamanda halifelik ve şeyhülislamlık kaldırıldığı için kutlama yapamıyor” eleştirisinde bulunuldu.

Ali Erbaş'a sert eleştiriler yöneltilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eskiden kurumda 3 mart kuruluş vesilesiyle etkinlikler düzenlendi. Halil Konakçı ve Şevki Yılmaz gibilerden çekindikleri için kutlama dahi yapılmadı. Geçen sene de yapılmamıştı. Ali Erbaş’ın oturduğu lojmandan bindiği arabaya kadar her imkan bu kurum sayesinde ama anmıyor. Ama aynı Ali Erbaş Suudi Arabistan milli gününe yani Osmanlı'dan ayrılıp bağımsızlık kazandığı günün etkinliğine katılıyor."

Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan ettiği Milli Günü kapsamında Ankara'da yapılan etkinliğe katılmıştı

Kaynak: Haber Merkezi