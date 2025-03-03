Kaçak Akaryakıt Operasyonu: Piyasa Değeri 1 Milyon TL!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 27 Şubat’ta bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda gerçekleştirilen aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 125 bin TL olan 24,35 ton kaçak akaryakıt (halk arasında "on numara yağ" olarak bilinen madde) ele geçirildi. Ayrıca, ruhsatsız bir tabanca ve 70 mermi bulundu. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, üç kişi serbest bırakıldı. Serbest kalanlardan biri hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Kaynak: DHA