Sahte Jant Soruşturması FETÖ'ye Uzandı: Firmanın Arkasındaki İsim Ulvi Keskin mi?

İstanbul Maslak Sanayi Sitesi’ndeki sahte jant operasyonunda çok sayıda sahte jant ele geçirilirken, Yuke isimli firmanın piyasaya sürmek istediği jantlara el konuldu. Söz konusu firmanın Almanya’ya firar eden FETÖ yöneticilerinden Ulvi Keskin’e ait olduğu iddiaları masaya yatırıldı.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, soruşturma kapsamında İstanbul emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri Maslak Sanayi Sitesi’nde faaliyet yürüten firmaya baskın düzenledi. Bakın düzenlenen firma masaya yatırılırken, firmanın arkasındaki ismin Almanya’daki FETÖ yapılanmasının başındaki isimlerden biri olan Ulvi Keskin’e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

ZEKERİYA ÖZ'Ü KARŞILAMIŞTI

Söz konusu isim, bir dönem oto lastiği ve jant konusunda Almanya ve Türkiye’de faaliyet gösteriyordu. Keskin’in FETÖ yapılanmasının önemli isimleri arasında yer aldığı ve firari savcı Zekeriya Öz’ü Almanya’da karşıladığı anlar fotoğraflarla belgelenmişti.

Keskin’e ait şirketlere TMSF tarafından el konulmuştu. FETÖ’nün önemli isimleri arasında yer alan Keskin’in Türkiye’de bir yakını üzerinden yeniden faaliyete geçtiği ve son zamanlarla hızla büyüdüğü belirtildi.

Kaynak: Sabah