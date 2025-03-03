Roketsan Mühendisi Yücel'in Ölümünde Dikkat Çeken Detay, Adli Tıp Raporu Dava Dosyasında

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in şüpheli ölümünde Adli Tıp Raporu ortaya çıktı. Raporda, Yücel'in sodyum nitrat zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

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Roketsan Mühendisi Yücel'in Ölümünde Dikkat Çeken Detay, Adli Tıp Raporu Dava Dosyasında

Ankara’da Roketsan’da çalışan yazılım mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Adli Tıp Kurumu’nun raporu ortaya çıktı. Raporda Yücel’in ‘sodyum nitrat’ zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Roketsan’da yazılım mühendisi olarak göre yapan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel, 3 Ocak’ta evinde şüpheli bir şekilde cansız halde bulundu. Yücel’in ‘sodyum nitrat’ içerek intihar ettiği üzerinde durulurken, Yücel’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü.

Roketsan Mühendisi Yücel'in Ölümünde Dikkat Çeken Detay, Adli Tıp Raporu Dava Dosyasında - Resim : 1

KİMYASAL MADDE İLE ÖLÜM KESİNLEŞTİ

Sabah’tan Dilhan Dumanoğlu’nun haberine göre, Adli Tıp Kurumu, Yücel’in ölümüne ilişkin raporu tamamladı ve rapor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dosyaya girdi.

Roketsan Mühendisi Yücel'in Ölümünde Dikkat Çeken Detay, Adli Tıp Raporu Dava Dosyasında - Resim : 2

Raporda, Yücel’in vücudunda alkol tespit edilemediği bildirilirken, ölümün kimyasal madde zehirlenmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Yücel'in babası, oğlunun intihar etmediğini, infaz edildiğini savunmuştu. Emekli polis olan Baba Yücel, "Oğlum intihar etmedi, infaz edildi. İntihar edecek biri değil" diyen Baba Yücel, "Mesleki yıllarımda beraber görev yaptığım konunun uzmanı arkadaşlarla baştan başa baktık. Bizim tahminimiz silah zoruyla etkisiz hale getirildiği ve ölümüne sebep olan madde poşetle yüzüne geçirilmiş. Görevinden dolayı kesin bir şekilde katledildiğine emin olduk. Evladımdan sır istemişler vermemiş. Sahte deliller üreterek algı operasyonu yapmaya başladılar" demişti.

Soruşturma kapsamında Yücel’in telefonunda yapılan incelemelerde, ölümünden bir süre önce internette “en kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeleri” araştırdığı ortaya çıkmıştı.

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Kaynak: Sabah

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