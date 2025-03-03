Mahkeme Kararını Verdi... İnan Kıraç'a Vasi Atandı

İnan Kıraç hakkında, Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali talebiyle açılan davada hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye gönderildi. Mahkeme, İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar vererek iki avukatı geçici vasi olarak atadı.

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Mahkeme Kararını Verdi... İnan Kıraç'a Vasi Atandı

Kıraça Holding'in sahibi 88 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığı iddiasıyla evliliğin iptali talebiyle Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde dava açtı.

Habertürk'ün aktardığına göre; kendisine birçok test yapılan İnan Kıraç'ın fiili ehliyetiyle ilgili Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor mahkemeye gönderildi. Raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği ifade edildi. Raporu inceleyen Anadolu 18. Aile Mahkemesi, avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin'i İnan Kıraç'ın geçici vasisi olarak atandı

MALİ VARLIKLARI DONDURULDU

Mahkeme, ayrıca İnan Kıraç'a ait taşınırlar ile banka hesapları ve şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına hükmetti. Yani mahkeme, Kıraç’ın mali varlıklarını dondurarak devredilmesi veya el değiştirilmesini engelledi.

Adli Tıp Kurumu'ndan Ünlü İş İnsanı İnan Kıraç İçin Kritik Rapor! Fiili Ehliyeti Var mı? Belli OlduAdli Tıp Kurumu'ndan Ünlü İş İnsanı İnan Kıraç İçin Kritik Rapor! Fiili Ehliyeti Var mı? Belli OlduGüncel
Evliliği Tartışma Yaratmıştı: İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'ndaEvliliği Tartışma Yaratmıştı: İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'ndaGüncel

Kaynak: Habertürk

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