CHP'den Etenna Antik Kenti İçin Çağrı: Sahip Çıkmak Hepimizin Sorumluluğu

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Etenna Antik Kenti için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na seslendi. Antik kentin sahipsiz bırakıldığını belirten Kaya, "Tarihimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu" dedi.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
CHP'den Etenna Antik Kenti İçin Çağrı: Sahip Çıkmak Hepimizin Sorumluluğu

Antalya'da bulunan Etenna Antik Kenti adeta kaderine terk edilmiş bir vaziyette. CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Etenna Antik Kenti'ni ziyaret ederek ihmalleri tek tek anlattı.

Aykut Kaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tepki göstererek, "Etenna, Pisidyalılara ev sahipliği yapmış, bölgenin ekonomik merkezi olmuş köklü bir medeniyetin parçası. Ancak bugün sahipsiz bırakılmış durumda" dedi.

CHP'den Etenna Antik Kenti İçin Çağrı: Sahip Çıkmak Hepimizin Sorumluluğu - Resim : 1

CHP'li Kaya, Etenna Antik Kenti'nin turizm ve ekonominin canlanması için bir fırsat olduğunun altını çizdi.

CHP'den Etenna Antik Kenti İçin Çağrı: Sahip Çıkmak Hepimizin Sorumluluğu - Resim : 2

BAKANLIĞI’NA ÇAĞRI

Kaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na şöyle çağrıda bulundu: "Tarihimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı bir an önce harekete geçmeye davet ediyorum."

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