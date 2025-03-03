Zamanın Sessiz Şahidi'nde Heyecanlandıran Keşif... 1,65 Boyunda

'Zamanın Sessiz Şahidi' olarak adlandırılan Aspendos Antik Kenti'nde yapılan kazılarda anıtsal çeşme yıkıntıları arasında bulunan mermer Herme heykeli görenleri hayran bıraktı. Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait olduğu düşünülen heykelin 1,65 metre yükseklikte olduğu tespit edildi.

Zamanın Sessiz Şahidi'nde Heyecanlandıran Keşif... 1,65 Boyunda

Tarihiyle ünlü Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde, Tiyatro Caddesi’nin doğusunda yer alan bölümde mermer Hermes heykeli bulunduğu açıklandı.

M.S. 2'nci yüzyıl sonu, 3'üncü yüzyıl başlarına ait olduğu değerlendiren heykelin boyunun 1,65 metre olduğu belirlendi. Kazı deposunda birleştirilen heykelin Olympos’un baş tanrısı Zeus’un habercisi ve tanrıların en hızlısı olarak bilinen Hermes’i tasvir ettiği ifade edildi.

Zamanın Sessiz Şahidi'nde Heyecanlandıran Keşif... 1,65 Boyunda - Resim : 1

SAĞ ELİNDE PARA KESESİ

Hellen mitolojisinde yolların, ticaretin, konukseverliğin, diplomasinin, yarışmaların ve astronominin tanrısı olarak bilinen Hermes’in heykelinin sağ elinde bir para kesesi, sol elinde ise omuzundan aşağı doğru sarkan peleriniyle betimlendiği ortaya çıktı.

Zamanın Sessiz Şahidi'nde Heyecanlandıran Keşif... 1,65 Boyunda - Resim : 2

'HERMES HEYKELİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yeni keşfe ilişkin şunları söyledi: Zamanın sessiz tanığı Aspendos’ta, yüzyıllardır gömülü kalan figürler gün ışığına kavuştu. Aspendos Antik Kenti'nde 'Geleceğe Miras' projemiz kapsamında süren kazılarda, Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait Hermes heykeli gün yüzüne çıktı. Aynı alanda Aphrodite ve Eros’un başları ile Artemis ve Nemesis’e ait heykel parçaları da keşfedildi. Projede emeği geçen çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyor, ayağa kaldıracağımız bu eserlerin ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum.

Zamanın Sessiz Şahidi'nde Heyecanlandıran Keşif... 1,65 Boyunda - Resim : 3

Kaynak: DHA

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