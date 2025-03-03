19 Yaşındaki Sudenaz Kahvaltı Yaparken Canından Oldu

İzmir’in Torbalı ilçesinde, nefes borusuna yemek kaçan 19 yaşındaki zihinsel engelli Sudenaz Özbek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Özbey Mahallesi’nde bir bakımevinde yaşayan Sudenaz Özbek, kahvaltı sırasında büyük bir lokma yuttuğu sırada nefes almakta zorlandı. Durumu fark eden bakımevi görevlileri hemen müdahale etti ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans, Özbek’i Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne götürdü. Doktorların tüm çabalarına rağmen genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sudenaz Özbek’in cenazesi, ölüm nedeninin kesinleşmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: DHA