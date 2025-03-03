Vatandaş Yanıtladı! İşte Türkiye'nin En Önemli Sorunu...
Asal Araştırma'nın anketine göre; vatandaşa göre "Türkiye'nin en önemli sorununun" ne olduğu belli oldu. Buna göre; halkın yüzde 61.2'si en büyük sorunun ekonomik kriz ve hayat pahalılığı olduğunu düşünüyor.
Türkiye'de son dönemde ekonomik krizle beraber derinleşen yoksulluk ve artan siyasi baskı, erken seçim ihtimalini gündeme getirirken, anket firmaları da çalışmalarına hız verdi. Siyasilerin kamuoyu önündeki beğeni derecesini ölçen anket şirketleri, ülkenin problemlerini de gözler önüne seriyor.
Son olarak Asal Araştırma'nın 15 Şubat-22 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket çalışmasında, 2000 vatandaşa "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu soruldu.
EN BÜYÜK SORUN EKONOMİ
Yanıtlara göre; vatandaşların yüzde 61.2'si buna "Ekonomi/Hayat Pahalılığı" derken, yüzde 6.3'ü "İşsizlik", yüzde 5.8'i de "Adalet" dedi. "Eğitim" diyenlerin oranı yüzde 2.7, "Terör" diyenlerin oranı yüzde 2.4 ve "Göç sorunu/Mülteci" diyenlerinki ise yüzde 2.2 oldu.
Vatandaşların yüzde 2'si "Hükümet" derken, yüzde 1.3'ü "Güvenlik/Asayiş", yüzde 1.2'si ise "Muhalefet" dedi. Yüzde 1'er oranında iki kesim de soruya "Sağlık Sistemi" ve "Kürt Sorunu" olarak yanıt verdi.
Kaynak: Haber Merkezi