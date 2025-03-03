Eski Eşini Vurdu, İfadesi Pes Dedirtti

Adana’da bir kişi, eski eşi barışma teklifini reddedince tabanca ile ateş açarak onu yaraladı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin, ifadesinde "Karımı seviyorum, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

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Eski Eşini Vurdu, İfadesi Pes Dedirtti

Olay, 25 Şubat’ta Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki yabancı uyruklu Esma El H., 26 yaşındaki eşi Elabid A.’dan ayrıldı. Barışmak isteyen Elabid A., eski eşinin çalıştığı iş yerine gitti ancak olumsuz yanıt alınca yanında taşıdığı tabancayla defalarca ateş ederek olay yerinden kaçtı.

AĞIR YARALANDI

Sırtına, karnına ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Esma El H., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin saklandığı adres tespit edilerek operasyon düzenlendi ve Elabid A. kıskıvrak yakalandı.

İFADESİ PES DEDİRTTİ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde, "Eşimle barışmak istedim fakat o istemedi. Bir anlık öfkeyle böyle bir şey yaptım. Karımı seviyorum, çok pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elabid A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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