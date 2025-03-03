Yeşil Sahada Nefessiz Bırakan Olay, Maç Durdu Rakip Takım Neye Uğradığını Şaşırdı

Zonguldak’ta Çaycuma Sentetik Stadı'nda Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor ve Kdz. Ereğli Çiğdemlispor karşı karşıya geldi.

NEFESSİZ KALDI

Maçın 57'nci dakikasında herkesi korkutan bir olay yaşandı. Karadeniz Ereğli Çiğdemlispor takımından 10 forma numaralı Kerem Can Orhan, rakip takımın futbolcusuyla çarpışması sonrasında bir anda yere yığıldı. Dakikalarca hareketsiz kalan ve nefesi kesilen futbolcuya sağlık görevlileri müdahale etti.

SAHA DIŞINA ÇIKARILDI

Yerde bir süre hareketsiz kalan futbolcunun sorular sorularak durumu ölçülmeye çalışıldı. Genç futbolcu, tedavisinin ardından saha dışına çıkarıldı.

Kaynak: İHA