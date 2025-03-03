İYİ Parti Ayvalık İlçe Başkanı Kalp Krizi Geçirdi

Ayvalık’ta İYİ Parti İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu kalp krizi geçirmesinin ardından Edremit’teki özel bir hastaneye kaldırıldı.

ANJİYO YAPILDI

Anjiyo yapılan Sütçüoğlu’na stent takılarak, kalbe giden tıkalı damarının açıldığı belirtildi.

İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu’nun kalp krizi geçirdiğini doğrulayarak, sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

'BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİM'

İYİ Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu da yaptığı açıklamada kalp krizi geçirdiğini fark etmesinin ardından yanında bulunduğu arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldığını ve başarılı bir operasyon geçirerek sağlığını kavuştuğunu ifade etti.

Sütçüoğlu, kısa zaman içerisinde taburcu olacağını belirtirken bu süreçte başta Ayvalık halkı olmak üzere yanında olan ve iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Kaynak: İHA