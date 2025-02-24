Abdullah Gül'ün Eski Basın Danışmanı Gazeteci Ahmet Sever Hayatını Kaybetti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Basın Başdanışmanlığı'nı yapan ve son olarak T24'te köşe yazıları yazan gazeteci Ahmet Sever, İstanbul Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti.

Bilinen bir rahatsızlığı olmayan 65 yaşındaki Ahmet Sever'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

AHMET SEVER KİMDİR?

Ahmet Sever, 1960 yılında Konya’da doğdu. Eğitimini Brüksel Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı.

Kariyerine uluslararası medyada adım attı. 1983-1998 yılları arasında Milliyet gazetesinin Brüksel muhabirliği ve temsilciliği görevlerini yürüttü. Bu süreçte BBC Köln ve Almanya’nın Sesi radyolarında da görev aldı, Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün ekibinde çalıştı.

Sever, 1998’de Türkiye’ye döndü. Milliyet gazetesi ve CNN TÜRK’te haber müdürlüğü pozisyonlarında çalıştı. Avrupa Birliği konusundaki uzmanlığını CNN TÜRK ve TRT’de hazırladığı programlarla sürdürdü. Bu dönemde AB ilişkileri konusunda danışmanlık yaptı.

Abdullah Gül’ün siyasi kariyerinde önemli görevler üstlendi. 2003 Ocak ayında, Gül’ün başbakanlığı sırasında basın ve iletişim başdanışmanlığı yaptı. 2004-2007 yılları arasında Abdullah Gül’e bağlı Avrupa Birliği İletişim Grubu Başkanlığı’nı sürdürdü.

Kaynak: T24