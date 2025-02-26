Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Masasında 30 İsimli Anket: Vatandaşlara Tek Tek Soruldu

AKP’de kongre süreci geride kalırken, parti yönetiminde bir takım değişiklikler meydana geldi. Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yapılacak olası değişimlere çevrildi.

Korkusuz yazarı Can Coşkun, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önündeki anketlerde adı geçen partileri yazdı.

Parti içi kaynaklardan aldığı bilgileri paylaşan Coşkun Erdoğan’ın ocak ayını anketlere ayırdığını belirterek, anketlerde 30’a yakın adayın ismi sorulduğu bildirildi.

30 isimden 7’sinin, Binali Yıldırım, Berat Albayrak, Adil Karaismailoğlu, Rifat Hisarcıklıoğlu, Bülent Turan, Mustafa Varank ve Mehmet Muş oldu.

Erdoğan’ın bu isimlerin güncel ağırlıklarını ölçtürmüş olabileceği bildirilirken, Kabine için 3 ismin daha geçtiği öne sürüldü. Kulislerde konuşulan üç ismin ise “Hüseyin Keskin, Hüseyin Keskin ve Mustafa Yılmaz” olduğunu yazan Coşkun, iki Hüseyin Keskin’in farklı kişiler olduğunun altını çizdi.

Adı geçen 3 isim için ise şu ifadeler kullanıldı:

“İlk Hüseyin Keskin, DHMİ eski müdürü ve hâlâ THY Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Kabinedeki Ulaştırma Bakanlığı koltuğu için adı yoklanmış.

Diğer Hüseyin Keskin, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü. Tahmin edeceğiniz üzere Turizm Bakanlığı koltuğu için ismi geçenlerden biri...

Mustafa Yılmaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı. Enerji Bakanlığı için adı sorgulananlardan...”

Kaynak: Korkusuz