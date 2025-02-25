Hem Esnek Çalışma Hem İkinci Emekli Maaşı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinyali Verdi: Bu Yıl Devreye Giriyor

Dünyada uzaktan ve esnek çalışma, mesai saatlerinin kısaltılması, iş-aile dengesini güçlendiren sistemler giderek yaygınlaşırken Türkiye’nin de bu değişime ayak uydurması için birtakım hamleler yapması bekleniyordu. Milyonlarca çalışan yapılabilecek düzenlemeleri merak ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 8. Olağan Genel Kongresi’nde çalışma hayatında köklü bir değişiklik olacağının sinyalini verdi. Bu kapsamda istihdamın artırılması, kadın ve gençlerin iş gücüne daha fazla katılım sağlaması, yeni emeklilik sistemlerinin devreye alınması planlanıyor.

İş dünyasında büyük bir dönüşümün habercisi olan açıklamanın ardından detaylar da netleşmeye başladı. Bu kapsamda Orta Vadeli Programda ortaya konulan düzenlemeler Yeni Reform Paketi’nde de yer aldı. Bunlardan ilki esnek çalışma modeli oldu.

ESNEK ÇALIŞMA GELİYOR

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in yazısında, çalışma saatlerinin iş-aile hayatı dengesini sağlayacak şekilde düzenlenmesini sağlayacak modelin önümüzdeki dönemlerde devreye girebileceği kaydedildi. Kamunun önceliğinde atılacak adım özek sektör için de yeni bir dönemin başlangıcını getirecek.

Mesailerin düşürülüp haftalık tatil sürelerinin uzatılması konusunda ise henüz net bir çalışma şu an için söz konusu değil. Ancak Avrupa'da birçok ülkede bu konuda pilot uygulamalar yapılıyor ve başarı da elde ediliyor.

ANNELER İŞ HAYATINA ENTEGRE OLACAK

Yeni düzenlemede anneler ve ev kadınları da unutulmadı. Aile Yılı ilan edilen 2025 yılı için bu kesimler için de düzenlemeler söz konusu. Burada özellikle annelerin iş hayatında yer almaları, ev kadınlarının kısmi süreli çalışmaları için yeni programlar devreye alınacak.

KAMUDA ÇALIŞAN ANNEYE DOĞUM İZİN SÜRESİ UZAYACAK

Öte yandan annelere tanınan yarı zamanlı çalışma hakkı kamuda devreye alınıyor. Bu konuda yönetmelik hazırlığı da tüm hızıyla sürüyor. Böylece kamuda çalışan anneler de doğumdan sonra çocuk sayısına göre 6 aya kadar izin yapabilecek. Sistem özel sektörde uygulanıyor. Kamu çalışanları için yönetmelik gerekiyor.

İKİNCİ EMEKLİ MAAŞI İMKANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan OVP’de yer almasına rağmen askıya alınan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ikinci emeklilik fırsatının yeniden gündeme geldiğini, "Tamamlayıcı Sigorta Modelleri ile sosyal güvenlik sistemimizde etkinliği ve sürdürülebilirliği tahkim edeceğiz" diyerek açıkladı.

EYT yasasından sonra milyonlarca sigortalı 40'lı yaşlarda ya da 50'li yaşların başında emekli olmuştu. Ancak genç yaşta emekli olunması üzerine de çalışma hayatına ara verilmiyor. Dolayısıyla çok sayıda emekli ya bir işte çalışıyor ya da kendi işini kurup Bağ-Kur üzerinden iş hayatını devam ettirebiliyor. Tamamlayıcı emeklilik sisteminin olmaması da emeklilerin düşen maaşları karşısında çalışmalarını zorunlu kılıyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle çift maaş alınacağı için ileride çalışan emekli sayısı da azalacak. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan tamamlayıcı emeklilik sisteminin 2025 yılında devreye alınması bekleniyor.



OVP’YE GÖRE 2025’TE BAŞLAYACAK

Yeni Asır’da Faruk Erdem imzasıyla yayınlanan yazıya göre

Kaynak: Yeni Asır