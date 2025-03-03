Son Ankette Sürpriz Sonuç, Ne AKP Ne CHP İkisini de Geçti
ASAL Araştırma, 26 ilde 2 bin katılımcıyla yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre, halkın yüzde 22’si Türkiye’nin sorunlarını AKP’nin çözeceğini belirtirken, yüzde 16,3’ü ise sorunları CHP’nin çözeceğini belirtti. Ankette en fazla oy oranı ise yüzde 38,3 ile 'Hiç bir parti çözemez' diyenlerin oranı oldu. Sıralamada AKP ve CHP’yi DEM Parti, MHP takip etti. İşte son anketin sonuçları…
Gündeme ve siyasete ilişkin yaptığı anketlerle dikkat çeken ASAL Araştırma, son anketinin sonuçlarını yayınladı. 15-22 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişinin katılımıyla yapılan ankette katılımcılara “Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” sorusu soruldu.
AKP YÜZDE 22, CHP YÜZDE 16,3
ASAL Araştırma’nın yaptığı anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 22’si soruya AKP, yüzde 16,3’ü CHP, yüzde 3.6’sı DEM Parti, yüzde 3,3’ü ise MHP yanıtını verdi.
31 Mart Yerel seçimlerinin ardından değişim mottosuyla yoluna devam eden, kadrolarında değişime giden AKP, ankette Türkiye’nin sorunlarını çözebilecek birinci parti olarak çıktı.
OY FARKI 6
Seçimlerde sonuç listesine birinci parti olarak ismini yazdıran, erken seçim çağrısı yapan, cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere ön seçime giden CHP ise yüzde 16,3 oyla sorunları çözebilecek ikinci parti olarak sıralamada yer aldı.
HALKIN YÜZDE 38,3'Ü 'HİÇ BİR PARTİ' DEDİ
Ankete katılanların yüzde 9,1’i fikir belirtmezken, yüzde 38,3’ü ise hiçbir partinin sorunları çözemeyeceğini belirtti. Ankette AKP ve CHP'den en fazla oy oranını alan cevap ise hiç bir partinin sorunları çözemeyeceği oldu.
ASAL Araştırma’nın son anketinde partilerin aldıkları oy oranları ise şöyle:
▪️ AKP: Yüzde22.0
▪️ CHP: Yüzde 16.3
▪️ DEM Parti: Yüzde 3.6
▪️ MHP: Yüzde 3.3
▪️ İYİ Parti: Yüzde 2.1
▪️ Zafer Partisi: Yüzde 1.9
▪️ Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.4
▪️ Diğer: Yüzde 2.0
▪️ Fikrim Yok/Cevap Yok: Yüzde 9.1
Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?— Asal Araştırma (@AsalArastirma) March 3, 2025
▪️ Hiçbiri: %38.3
▪️ AK Parti: %22.0
▪️ CHP: %16.3
▪️ DEM Parti: %3.6
▪️ MHP: %3.3
▪️ İYİ Parti: %2.1
▪️ Zafer Partisi: %1.9
▪️ Yeniden Refah Partisi: %1.4
▪️ Diğer: % 2.0
▪️ Fikrim Yok/Cevap Yok: %9.1
🗓 Şubat 2025 | 👥… pic.twitter.com/1hCT1Px3g1
Kaynak: Haber Merkezi