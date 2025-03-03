Bahçelievler’de Korkutan Yangın, Son Anda Kurtarıldılar

Yangın sabah saatlerinde Bahçelievler Mareşal Fevzi Çakmak Paşa Caddesi üzerinde yer alan bir depoda çıktı.

İddiaya göre kargo firmasına ait olduğu belirtilen bir iş yerinin deposundan çıkan yangın kısa süre içerisinde binanın üst katlarını da etkisi altına aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

BİNADA MAHSUR KALDILAR

İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde müdahale ederek yangını kontrol altına alırken, yoğun duman dolayısıyla binanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla binadan tahliye edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, yangının çıkış nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA