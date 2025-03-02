Komşusuna İftara Giden Kadın Aldığı Haberle Yıkıldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşanan olayda, komşusuna iftara gittiği öğrenilen kadın aldığı haberle yıkıldı. Kadının evinde komşusunda olduğu esnada yangın çıktığı öğrenilirken, haberi alan kadın fenalık geçirdi.

Son Güncelleme:
Komşusuna İftara Giden Kadın Aldığı Haberle Yıkıldı

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Boz Sokak üzerindeki bir müstakil evin mutfak bölümünde henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112’ye ihbar ederken, ihbar sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Komşusuna İftara Giden Kadın Aldığı Haberle Yıkıldı - Resim : 1

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sırasında iftar için komşusuna gittiği öğrenilen Ayşe Yılmaz, haber verilmesi üzerine evine döndü.

Evinde yangın çıktığını gören kadın, fenalık geçirdi. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ayşe Yılmaz, komşuları ve polis tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Polis meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlattı.

Osmaniye'de Korkutan Yangın: İşçiler Son Anda KurtulduOsmaniye'de Korkutan Yangın: İşçiler Son Anda KurtulduGüncel
Park Halindeki Minibüs Hurda Yığınına Döndü Park Halindeki Minibüs Hurda Yığınına Döndü Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Edirne Yangın İtfaiye
Son Güncelleme:
Cildi Yeni Doğmuş Gibi Yapıyor, Lekelerden Eser Bırakmıyor! Yüzünüze Sürün, Farkı Görün Cildi Yeni Doğmuş Gibi Yapıyor, Lekelerden Eser Bırakmıyor! Yüzünüze Sürün, Farkı Görün
Cem Köksal'ın İfadesi Ortaya Çıktı Cem Köksal'ın İfadesi Ortaya Çıktı
Üsküdar Belediyesi Tepkilere Duyarsız Kalmadı: Nevzat Tarhan Programı İptal Üsküdar Belediyesi Tepkilere Duyarsız Kalmadı: Nevzat Tarhan Programı İptal
Sürücülerin Çoğu Aynı Hatayı Yapıyor: Telefon Tutacaklarını Sakın Bu Şekilde Yerleştirmeyin! Sürücülerin Çoğu Aynı Hatayı Yapıyor: Telefon Tutacaklarını Sakın Bu Şekilde Yerleştirmeyin!
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılık! Ünlü Oyuncular Veda Ediyor Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılıklar
AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi
Beştepe'den Çok Konuşulacak Mansur Yavaş Çıkışı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu Arasında Kalırsa... Beştepe'den Çok Konuşulacak Mansur Yavaş Çıkışı
Ayşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş Gelişme Ayşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş Gelişme
Uyuşturucudan Gözaltına Alınmışlardı: Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı