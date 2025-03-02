Komşusuna İftara Giden Kadın Aldığı Haberle Yıkıldı

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Boz Sokak üzerindeki bir müstakil evin mutfak bölümünde henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112’ye ihbar ederken, ihbar sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sırasında iftar için komşusuna gittiği öğrenilen Ayşe Yılmaz, haber verilmesi üzerine evine döndü.

Evinde yangın çıktığını gören kadın, fenalık geçirdi. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ayşe Yılmaz, komşuları ve polis tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Polis meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA