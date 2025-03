Yurt Dışı Çıkış Yasağı Getirilmişti! İşte Cem Köksal'ın İfadesi

Ramazan ayı nedeniyle şirket personeline gönderdiği bir e-posta mesajındaki ifadeler gerekçe gösterilerek dün gözaltına alınıp, bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal'ın ifadesi ortaya çıktı.

Halktv.com.tr'nin aktardığına göre, Köksal, ifadesinde "Ergün Bey'e eleştiri olarak yazdığım bir mesajdır. Sosyal medya paylaşımında gördüğüm eleştiriler, vermek istediğim mesajdan farklı bir yere çekilip algı yapılmak istendiği, özellikle Vestel şirketler grubu bir çok ülkede çalışanı ve uluslararası birçok pazara sahip olan bu şirketin her din her dil ve her ırktan çalışanımız vardır" ifadesini kullandı.

'YANLIŞLIKLA GÖNDERİLDİ'

Köksal'ın ifade metninin tamamı şu şekilde:

"Zorlu Holding bünyesinde yaklaşık 7 aydır CEO olarak görev aldım toplamda 28 yıllık bir geçmişim vardır. Söz konusu mail grubumuz iştiraklerinden Vestel şirketler grubu üst yöneticisi Ergün Güler'e yazmış olduğum e-maildir.

Söz konusu maili direk olarak Ergün Bey'e yollamak için hazırlamıştım ancak sehven Ergün Bey'in kendi yaptığı paylaşımdaki tüm alıcılara gönderilmiş, yanlışlıkla "tümünü yanıtla" kısmına basıldığı için maile konu şirket içerisindeki diğer kullanıcılara da mail gitmiş oldu, bunu fark ettim ve hızlıca şirketimizin bilgi teknolojileri başkanına ulaşıp Ergün Bey ve dışındakilere yazılan mailin geri çekmesini istedim fakat işlemler olana dek bir çok arkadaşımıza mail ulaşmış oldu.

'MESAJIM ELEŞTİRİ AMAÇLIYDI'

Mesajının Ergün Bey'e eleştiri amaçlı gönderdiğini söyleyen Köksal, "Söz konusu mesajım Ergün Bey'e eleştiri amaçlıydı. Eleştirinin altındaki temel konuda şirketimizin prosedürlerine uyumu hatırlatma konusuydu. Şirketimizde hem kutlamalar hem iç yazışmalarla ilgili prosedürlerde özellikle geniş gruplara yayınlayacağımız mesajları önceden kurumsal iletişim ekiplerimiz tarafından incelenip yayınlanmasını içeren prosedürlerimiz vardır. Hangi özel gün veya bayramların kutlanacağı bellidir. Ergün Bey yaptığı paylaşımı kişisel değil Vestel CEO'su olarak yapmıştı. Oradaki eleştirim söz konusu paylaşımı kurumsal olarak yapması üzerineydi." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYA SIZDIRILDIĞINI GÖRDÜM'

Bu mesajın bir şekilde şirket iç kaynaklarından sosyal medyaya sızdırıldığını gördüm. Toparlamak istersem bu olayın yaşanması Ergün Bey'in kurumsallıktan uzak olarak şahsi düşüncelerini Vestel Şirketler Grubu CEO'su adıyla atması üzerine Ergün Bey'e eleştiri olarak yazdığım bir mesajdır. Sosyal medya paylaşımında gördüğüm eleştiriler, vermek istediğim mesajdan farklı bir yere çekilip algı yapılmak istendiği, özellikle Vestel şirketler grubu bir çok ülkede çalışanı ve uluslararası birçok pazara sahip olan bu şirketin her din her dil ve her ırktan çalışanımız vardır.

'KURUMSAL ELEŞTİRİ'

Şirketin sağlıklı performansı açısından çalışanlarımızın herhangi bir ayrım yapılmaksızın bizler tarafından muamele edilmesi son derece önemlidir. Şirket başarısı için çalışanların memnuniyeti bizim için çok önemlidir. Bu yaklaşım bizim şirket için prosedürlerimizde çok önemli bir konudur. Yapılan yazışmalarda din, dil ve ırk ayrımı yapılmadan dikkat edilmesi gerekmektedir. Ergün Bey'e yazılan yazı kurumsal eleştiridir. Şirketin yönetim planlaması gereği Holding CEO'ya bağlı görünse de kendisinin görevden alınabilmesi sadece ve sadece Vestel yönetim kurulunun kararı ve Zorlu yönetim kurulunun kararı sonrası gerçekleşir benim tek başıma böyle bir görevim ve yetkim yoktur.

'FAZLASIYLA ÜZGÜNÜM'

Dolayısıyla mesajın sadece bir eleştiri olduğu ortadadır. Ergün Bey'le şahsi olarak şahsi olarak yayınlasa hiçbir şekilde eleştirim bulunmazdı. Bütün bu süreçte özellikle sosyal medyaya yansıdıktan sonra ciddi bir yanlış anlama neticesinde bazı insanları rahatsız etmiş olabilirim bundan dolayı üzgünüm. Ayrıca Zorlu Holding gibi manevi değerlerine sahip çıkan bir şirketinde bu tip eleştirilere maruz kalmasından dolayı da son derece üzgünüm. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yaşanılan bu süreçten dolayı fazlasıyla üzgünüm."

Kaynak: HalkTV