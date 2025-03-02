Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal Serbest Bırakıldı

Ramazan polemiğinin ardından gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest kaldı. Köksal hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. TÜSİAD başkanlarına da yurt dışı yasağı konulmuştu. Peki yurt dışı yasağı ne anlama geliyor?

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Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal Serbest Bırakıldı

Vestel CEO'su Ergün Güler'in çalışanlara gönderdiği Ramazan mesajının ardından üst holding olan Zorlu'nun CEO'su Bekir Cem Köksal tarafından atılan mail tartışmaları beraberinde getirmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Köksal, hakkında, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Köksal, nöbetçi savcılıkta ifade işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Köksal, çıkarıldığı hakimlikçe, "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal Serbest Bırakıldı - Resim : 1

TURAN VE ARAS'A DA AYNI YASAK

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ne (TÜSİAD) yönelik başlatılan yargıyı etkileme soruşturmasında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras gözaltına alınmıştı.

Turan ve Aras da ifadeleri alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

NE ANLAMA GELİYOR?

Yurt dışına çıkış yasağı, şüphelilerin yargı sürecinden kaçmasını önlemek, delil karartmasını engellemek ve adil yargılamayı sağlamak amacıyla uygulanan geçici bir tedbir. Bu yasakla, şüphelilerin ülke sınırları dışına adım dahi atması engelleniyor.

Yurt dışındaki iş ortaklarıyla yapacakları toplantılar, iş bağlantılarıyla gerçekleştirecekleri görüşmeler, katılmaları zorunlu olan kongreler ve eğitimler gibi konular nedeniyle iş insanlarına uygulanan bu yasak kritik önem taşıyor.

NE OLMUŞTU?

Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel'in CEO'su Ergün Güler şirket çalışanlarına Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj göndermişti.

Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ise Güler'in mesajına, "Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum" diyerek yanıt vermişti.

Şirket içi yazışmaların basına sızdırılmasının ardından ise Cem Köksal sosyal medyada hedef alınmıştı. Cem Köksal tartışmaların ardından kurumuna zarar vermemek adına istifa ettiğini açıklamıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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