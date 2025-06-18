Bursa İnegöl'de İlk Hasat Başladı! Kırmızı Elmas Olarak Biliniyor, Üreten Rekor Kazanıyor

İHRACATTA YOĞUN İLGİ

Kurşunlu çileği, yalnızca iç pazarda değil, yurt dışında da büyük ilgi görüyor. İnegöl’e gelen ihracatçıların Irak, Rusya, Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkelerden olduğu belirtilirken, hasat gecikmesine rağmen uluslararası taleplerin devam ettiği ifade ediliyor. Çelik, “Dört farklı ülkeden gelen ihracatçılar bölgede inceleme yapıyor. Hatta savaşın sürdüğü Ukrayna’dan dahi alım için gelenler var” dedi.