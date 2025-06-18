Bursa İnegöl'de İlk Hasat Başladı! Kırmızı Elmas Olarak Biliniyor, Üreten Rekor Kazanıyor
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde yetiştirilen ve “kırmızı elmas” olarak bilinen çilekte yılın ilk hasadı başladı. Normalde mayıs ayı başında başlayan çilek hasadı, bu yıl ülke genelinde etkili olan don olayları nedeniyle yaklaşık 1 ay gecikmeyle gerçekleşti. Gecikmenin, sadece Kurşunlu bölgesinde üreticilere 3,5 milyon TL’ye yakın gelir kaybı yaşattığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Kurşunlu ve çevresindeki Hasanpaşa, Eymir, Süpürtü, Özlüce, Çitli ve Kınık gibi köylerde toplam 13 bin dekar alanda üretilen çilekte bu yıl 10 bin tonluk rekolte bekleniyor. Ancak genç fidanların daha fazla ekilmiş olması ve iklim koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle üretimde bir miktar düşüş öngörülüyor.
TARLADA KİLOGRAMI 80 LİRAYA KADAR ALICI BULUYOR
Kurşunlu çileği tarlada kilogramı 70 ila 80 lira arasında alıcı bulurken, ortalama satış fiyatı 60 lira seviyesinde seyrediyor. Bu veriler ışığında, çilekten elde edilmesi beklenen toplam gelir yaklaşık 600 milyon TL'yi buluyor. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Bu gelir, diğer ürünlerde yaşanan kayıpların telafisini sağlarken, bölgedeki çiftçilerin ayakta kalmasına büyük katkı sunuyor” dedi.
İHRACATTA YOĞUN İLGİ
Kurşunlu çileği, yalnızca iç pazarda değil, yurt dışında da büyük ilgi görüyor. İnegöl’e gelen ihracatçıların Irak, Rusya, Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkelerden olduğu belirtilirken, hasat gecikmesine rağmen uluslararası taleplerin devam ettiği ifade ediliyor. Çelik, “Dört farklı ülkeden gelen ihracatçılar bölgede inceleme yapıyor. Hatta savaşın sürdüğü Ukrayna’dan dahi alım için gelenler var” dedi.
BÖLGE EKONOMİSİNİN BEL KEMİĞİ
Kurşunlu Mahallesi’nin ve çevre köylerin temel geçim kaynağı olan çilek üretimi, hem bölge halkının gelirini artırıyor hem de ihracat yoluyla Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor. Uzmanlar, çileğin yüksek gelir potansiyelinin, çiftçilerin tarımdan kopmaması adına kritik bir rol oynadığını belirtiyor.