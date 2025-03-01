Ramazan Polemiği Gündem Olmuştu: Zorlu'nun CEO'suna Soruşturma

Vestel CEO'su Ergün Güler'in çalışanlara gönderdiği Ramazan mesajı, üst holding olan Zorlu'nun CEO'su Bekir Cem Köksal tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Köksal hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Ramazan Polemiği Gündem Olmuştu: Zorlu'nun CEO'suna Soruşturma

Vestel’in CEO’su Ergün Güler’in çalışanlarına gönderdiği Ramazan mesajı, Zorlu CEO’su Bekir Cem Köksal tarafından tepkiyle karşılanırken, konu Türkye’nin gündemine oturdu.

Köksal’ın ifadelerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan re’sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Köksal’ın Güler’e tepkisi sosyal medyada da çokça tartışıldı. Bazı kullanıcılar firma için boykot çağrısında bulundu.

Ramazan Polemiği Gündem Olmuştu: Zorlu'nun CEO'suna Soruşturma - Resim : 1

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Vestel Ceo’su Ergün Güler ile şirketin bağlı olduğu Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal arasında 'Ramazan tebriği' krizi yaşanmış ve Güler şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda Ramazan ayını tebrik etmişti.

Bu mesajı şirket çalışanlarının da görebileceği şekilde yanıtlayan Zorlu CEO’su Cem Köksal ise, “Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın” ifadelerini kullanmıştı.

Bu mesajın ortaya çıkmasının ardından kamuoyundan pek çok tepki gelmişti.

Zorlu Holding’de 'Ramazan Tebriği' Krizi! 'Seni Daha Önce de Uyarmıştım...'Zorlu Holding’de 'Ramazan Tebriği' Krizi! 'Seni Daha Önce de Uyarmıştım...'Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
ceo İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma
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