YSK Heyeti, Parlamento Seçimleri İçin Tacikistan'da

YSK Başkanı Ahmet Yener önderliğindeki heyet, Tacikistan’da 2 Mart Pazar günü gerçekleşecek parlamento seçimlerini izlemek üzere davet edildi. Heyetin üyeleri Orhan Usta ve Battal Öğüt ile birlikte seçim günü oy verme sürecini yerinde takip etmek amacıyla Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye gitti.

Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar ziyareti de gerçekleştirilen heyet, Tacikistan Seçim ve Referandum Merkez Komisyonu Başkanı Bahtiyor Hudoyorzoda ile bir araya gelerek seçim süreci ve iki kurum arasındaki ilerleyen dönem iş birliği olanaklarını ele aldı.

Kaynak: ANKA