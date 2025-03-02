Bakan Kurum Duyurdu: Ceyhan'daki Deprem Konutları Tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde büyük hasar gören Adana'da da inşa ve ihya çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Bakanlık, bu kapsamda TOKİ tarafından Ceyhan ilçesindeki Mithatpaşa Mahallesi'nde 3 etaplı olarak başlatılan 1357 afet konutunun tamamının inşasının bitirildiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, yeni evlerine yerleşen vatandaşların duygu ve düşüncelerini anlattığı, TOKİ İnşaat Mühendisi ve Uygulama Uzmanı Mustafa Oğuz Avcı'nın da çalışmalar hakkında bilgi verdiği bir videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.

'CEYHAN'DA KONUTLARI TAMAMLADIK'

Paylaşımında, hak sahibi Ceylan Gök'ün "Hayalini kağıda çizdiğim o evde oturuyorum" sözlerini alıntılayan Kurum, "Adana Ceyhan'da da TOKİ ile yaptığımız afet konutlarımızı tamamladık" ifadelerine yer verdi.

“Hayalini kağıda çizdiğim o evde oturuyorum.”



Adana Ceyhan’da da TOKİ ile yaptığımız afet konutlarımızı tamamladık. pic.twitter.com/myYKKoaEQz — Murat KURUM (@murat_kurum) March 2, 2025

Depremzede Mukteber Yaltır, videoda, konutlarına yerleşmekten mutluluk duyduklarını belirtirken, hak sahibi Cemile Belgin Göbel de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Kurum'a teşekkürlerini dile getirdi.

Kaynak: AA