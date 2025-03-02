TÜİK'e 'Emekli' Davası: Emekli Maaşları Sil Baştan mı Hesaplanacak?

Eski Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in, TÜİK hakkında "enflasyon verilerinin asılsız olduğu" gerekçesiyle açtığı davada il duruşma yarın Ankara 6. İdare Mahkemesinde görülecek.

Daha önce TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası çok sayıda dernek ve siyasi parti suç duyurusunda bulunurken, eski Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi emekli Seyfettin Çilesiz de TÜİK’e açıkladığı enflasyon verilerini düzeltmesi için başvuruda bulunmuştu.

TÜİK’E ’DÜŞÜK ZAM’ DAVASI

Çilesiz, TÜİK’in başvurusunu yanıtsız bırakmasının ardından, "TÜİK’in açıkladığı enflasyonla çarşı pazardaki fiyat artışlarının örtüşmediği, açıklanan düşük enflasyon nedeniyle kendisinin ve emeklilerin aylıklarına düşük zam yapıldığı" gerekçesiyle Ankara İdare Mahkemesinde dava açmıştı.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM MI GELECEK?

Öte yandan emekliler de olası bir maaş güncellemesi için gözlerini bu duruşmaya çevirdi. Uzmanlar, TÜİK’in enflasyon verilerini eksik şekilde belirlediğinin tespit edilmesi halinde enflasyonun yeniden belirlenebileceğini ve bu doğrultuda emekli maaşlarının yeniden güncellenmesinin ihtimal dahilinde olabileceğini belirtti.

YARGILAMALI DURUŞMA YAPILACAK

Seyfettin Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan tarafından yapılan yargılamanın duruşmalı yapılması başvurusu sonrası, duruşma Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde saat 09.30'da görülecek.

Duruşma kapsamında eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir’in de tanık sıfatıyla mahkemede dinlenmesi bekleniyor.



Duruşmaya çok sayıda emekli derneği, sendika, siyasi parti temsilcisi ve milletvekilinin de katılım göstereceği tahmin ediliyor.

Kaynak: ANKA