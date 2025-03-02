Jandarmadan Hakkari’de Trafik Denetimi
Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ve otobüslere yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi.
Hakkari’de sivil kıyafetlerle şehirlerarası yolcu otobüsüne binen trafik jandarması, yolculuk esnasında sürücü ile yolcuların emniyet kemeri kullanımlarını denetledi.
Ekipler, aynı zamanda sürücülerin seyir halinde cep telefonu ile konuşup konuşmadıklarını ve diğer trafik kurallarına uyma noktasında denetimlerde bulundu.
Sivil ekipler daha sonra kontrol noktasında durdurdukları otobüste kimliklerini açıklayarak vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.
Kaynak: İHA
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