Yaralı Şahinin Yardımına Tarladaki İşçiler Koştu

Bursa’da Çeltikçi Mahallesi’ndeki meyve bahçesinde temizlik yapan mevsimlik işçiler, çalışırken yerde yaralanmış bir şahin olduğunu fark etti.

Şahini görür görmez, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne haber veren işçiler tedavi edilmesine destek oldu.

Şahin’in bulan işçi Elif Tokgöz, şunları söyledi: Tarlada çalışırken şahin gördük. Uçmadığını görünce yakaladık. Belediye ekiplerine haber verdik. Tedavi edecekler. Nesilleri tükenmesin hayvanlarımızın. Sahip çıkalım.

Kaynak: DHA