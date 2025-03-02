Yaralı Şahinin Yardımına Tarladaki İşçiler Koştu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde işçilerin yaralı halde bulduğu şahin tedavi edilmek üzere veteriner hekime götürüldü. Şahini bulan Elif Tokgöz “Tarlada çalışırken şahin gördük. Uçmadığını görünce yakaladık. Belediye ekiplerine haber verdik. Tedavi edecekler. Nesilleri tükenmesin hayvanlarımızın” dedi.

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Bursa’da Çeltikçi Mahallesi’ndeki meyve bahçesinde temizlik yapan mevsimlik işçiler, çalışırken yerde yaralanmış bir şahin olduğunu fark etti.

Şahini görür görmez, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne haber veren işçiler tedavi edilmesine destek oldu.

Yaralı Şahinin Yardımına Tarladaki İşçiler Koştu - Resim : 1

Şahin’in bulan işçi Elif Tokgöz, şunları söyledi: Tarlada çalışırken şahin gördük. Uçmadığını görünce yakaladık. Belediye ekiplerine haber verdik. Tedavi edecekler. Nesilleri tükenmesin hayvanlarımızın. Sahip çıkalım.

Kaynak: DHA

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