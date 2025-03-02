Ramazan Ayının İlk İki Haftası Bahar Havasında Geçecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, hava durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mart ayının başlamasıyla özellikle batı bölgelerde sıcaklıkların yükseldiğini ve mevsim normallerinin üzerine çıktığını belirten Acar, “15 Mart'a kadar iç kesimler ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, yer yer üstünde olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Önümüzdeki üç gün boyunca kuzeyden gelen yağışlı havanın etkili olacağını ifade eden Acar, yarın ülke genelinde yağış beklendiğini söyledi. Batı ve iç kesimlerde sağanak, doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceğini belirten Acar, özellikle Kayseri, Sivas, Erzincan ve Gümüşhane çevrelerinde kar yağışının daha kuvvetli olabileceğini aktardı.

Acar, güneybatı kesimlerde denizlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini ifade etti. Çarşamba gününden itibaren yağışların sona ereceğini ve ramazan ayının ilk iki haftasının bahar havasında geçeceğini vurguladı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL?

Ankara ve İstanbul’da sıcaklıkların 15 dereceye kadar çıkacağını belirten Acar, bu iki şehirde sağanak yağış görülebileceğini dile getirdi. Başkentte yarın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali olsa da bunun ciddi bir uyarı gerektirmediğini ifade etti.

İzmir’de ise özellikle iç bölgelerde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 19-20 dereceye ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA