Yangında Mahsur Kalan Yaşlı Kadını Vatandaşlar Kurtardı

Adana'da bir evde çıkan yangında yaşlı bir kadın evde mahsur kaldı. Kadının evde mahsur kaldığını gören vatandaşlar olaya müdahale ederek kadını evden çıkardı.

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Alınan bilgiye göre yangın, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde çıktı. İddiaya göre, sobanın devrilmesi sonucu bir evden alevler yükseldi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirirken evde yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın içeride mahsur kaldı.

Yaşlı kadını kurtarmak için çevredeki vatandaşlar zamanla yarıştı. Yaşlı kadın balkondan vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dairede maddi hasar oluştu.

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Kaynak: İHA

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