Üsküdar Belediyesi Tepkilere Duyarsız Kalmadı: Nevzat Tarhan Programı İptal

Üsküdar Belediyesi'nin ramazan etkinliklerine konuşmacı olarak Üsküdar Üniversitesi'nin kurucu rektörü Nevzat Tarhan'ı davet etmesine tepkiler çığ gibi büyüdü. Bunun üzerine programı iptal eden belediye, yeni programı daha sonra duyuracaklarını açıkladı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Üsküdar Belediyesi Tepkilere Duyarsız Kalmadı: Nevzat Tarhan Programı İptal

Üsküdar Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri kapsamında 17 Mart’ta düzenlenecek "Aile ve İnanç Kültürü" programının, Üsküdar Üniversitesi'nin kurucu rektörü Nevzat Tarhan'a konuşmacı olarak yer vermesine bilhassa kadınlardan tepki yağdı.

İstanbul Sözleşmesi’nin "ensest ilişkilerin önünü açtığı" gibi gerçek dışı ithamlarda bulunan ve bu söylemleriyle de büyük tepki toplayan Tarhan'a karşı yine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

GÖNDERİ KALDIRILDI

Bu duruma sessiz kalmayan Üsküdar Belediyesi ise hemen harekete geçerek programı paylaştığı sosyal medya gönderisini sildi.

Ardından belediyenin sosyal medya hesabından yayımlanan bir açıklamada da “Üsküdar Ramazan Söyleşileri programı ve yeri güncellenecektir. Komşularımızın bilgisine” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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