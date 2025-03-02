Mansur Yavaş’tan Net Ön Seçim Mesajı! CHP’de Görüş Ayrılığı İddialarına Son Noktayı Koydu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı belirlemek için yapacağı 23 Mart’taki ön seçime katılmayacağını duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘CHP’de görüş ayrılığı var’ iddiasını yalanladı.

'DAHA 3 YIL VAR'

Seçim tarihi geldiğinde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile birlikte her şeyi yeniden gözden geçirecekleri mesajını veren Yavaş, şunları söyledi: Ön seçim yapılacak. Buna itirazımızın olmadığını söyledim ancak ben daha üç yıl var birazcık daha belediyelerimiz çalışsın, vatandaşların dertlerine daha çok eğilelim ki memnuniyet oranı artsın, oy oranı artsın.

'BU GÖRÜŞ FARKLILIĞI DEĞİL'

Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile aralarında görüş ayrılığı olmadığını ifade eden Mansur Yavaş "Bu görüş farklılığı değil. Biz üçümüz seçim yaklaştığı zaman tekrar yan yana geliriz, her şeyi gözden geçiririz. Bu asla CHP’de görüş ayrılığı ya da farklılık olarak adlandırılmayacak" dedi.

İMAMOĞLU 116 İMZA TOPLAMIŞTI

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ismi Ankara kulislerinde geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen hafta ön seçimde aday olmak için başvuru yapmıştı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu’nun 116 imza topladığını açıklamıştı. İmamoğlu, CHP’nin ön seçimindeki tek aday olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: ANKA