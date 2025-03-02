Ankara'da Ramazan Boyunca Ucuz Et Satışı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Halk Ekmek Fabrikası bu yıl da ramazan boyunca piyasa fiyatının altında et ve kıyma satışı yapacak. 3 EGO otobüsünü mobil markete dönüştüren belediye, 3 Mart 2025'ten itibaren 7 Başkent Market şubesi ve 3 Mobil Market’te satışları başlatıyor.

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Ankara'da Ramazan Boyunca Ucuz Et Satışı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı Ankara Halk Ekmek Fabrikası, 3 yıldır devam ettiği uygun fiyatlı et satış uygulamasını bu ramazanda da devam ettirecek. 3 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren 7 Başkent Market şubesi ve 3 Mobil Market’te ramazan ayı boyunca uygun fiyatlı kırmızı ve beyaz et satışı yapacak.

Ramazan boyunca sürecek uygulama kapsamında, Başkent Market’in GİMAT, Batıkent, Kızılay, ASKİ, ABB, Etimesgut ve Şafaktepe şubeleri ile Mobil Market’lerde kıyma kilogramı 419 TL, kuşbaşı 499 TL, yemeklik haşlamalık et 419 TL ve dana sucuk 499 TL’den satlacak. Tavuk ürünlerinde de kampanyalı fiyatlar uygulanacak. Daha fazla kişinin uygun fiyatlı etten faydalanması için her vatandaş, 1 kilo kıyma ve 1 kilo kuşbaşı olmak üzere en fazla 2 kilo et alabilecek. Başkent Kart sahipleri de bu noktalardan alışveriş yapabilecek.

Ankara'da Ramazan Boyunca Ucuz Et Satışı - Resim : 1

3 EGO OTOBÜSÜ MARKET OLDU

Halk Ekmek Fabrikası, daha fazla vatandaşa ulaşmak amacıyla 3 kullanılmayan EGO otobüsünü mobil markete dönüştürdü. Mobil marketler, 1 Nisan 2025’e kadar 25 ilçede vatandaşlara hizmet verecek. Etler, Kahramankazan, Çubuk ve Ayaş’taki üretici kooperatiflerinden temin edilecek ve veteriner hekimler ile ziraat mühendislerinin kontrolünden geçecek. Projeyle yerel üreticiler desteklenirken bir yandan da Ankaralıların ramazan sofralarına uygun fiyatlı ve kaliteli et satışı yapılacak.

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Kaynak: ANKA

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