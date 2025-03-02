Beştepe'den Çok Konuşulacak Mansur Yavaş Çıkışı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu Arasında Kalırsa...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral tv100 ekranlarında yayınlanan Talat Atilla ile Pazar Siyaseti programına konuk olarak değerlendirmelerde bulundu.

Saral’ın gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimleri de yer aldı. Oktay Saral, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapacağı tercihe dair de konuştu.

'YAVAŞ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I DESTEKLER'

Saral, Mansur Yavaş’ın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih yapması gerekirse bu tercihin “Türkiye’nin bekası ve istiklali için” Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yana olacağını düşündüğün belirtti.

Saral, Mansur Yavaş için “Milli ve yerli bir adamdır” ifadelerini de kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP’de başlayan cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmalarında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş farklı tercihlerde bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in CHP’nin adayının parti üyeleriyle belirleneceğini ve bu sebeple ön seçime gideceklerini açıklamasının ardından İmamoğlu bu karara destek verirken Yavaş böyle bir tercih için henüz erken olduğunu ifade ederek ön seçime katılmayacağını açıklamıştı.

CHP’DE TEK ADAY EKREM İMAMOĞLU

CHP’li 116 vekil Ekrem İmamoğlu’na imza vererek İmamoğlu’nun ön seçimde aday olmasını sağlarken, 17 vekil ise İmamoğlu için imza vermemişti.

Mansur Yavaş ise kaygılarını dile getirerek ön seçim yarışına girmeyeceğini açıklamıştı. CHP’de cumhurbaşkanlığı için yapılacak ön seçimde İmamoğlu dışında herhangi bir isim ise yer almadı. CHP 23 Mart’ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gidecek ve ön seçimde pusulada yer alacak tek isim ise Ekrem İmamoğlu olacak.

Kaynak: tv100